F1, Carlos Sainz: “Una stagione di alti e bassi, a Spa voglio vincere!” (Di giovedì 25 agosto 2022) Si ricomincia a fare sul serio in F1 e il Mondiale 2022 riprende il suo incedere dal celebre tracciato di Spa-Francorchamps. Sulla pista delle Ardenne, la Ferrari si augura di apprendere dai suoi errori, commessi nella prima parte dell’annata, per non ripeterli nella seconda. La sfida mondiale è molto complicata perché Red Bull e l’olandese Max Verstappen si sono dimostrati decisamente più consistenti. E’ la prospettiva dello spagnolo Carlos Sainz, desideroso di replicare quanto fatto a Silverstone (Gran Bretagna) su un circuito su cui per un motivo o per l’altro è sempre accaduto qualcosa di negativo. Proverà l’iberico a sfatare il tabù, sperando di avere un weekend “pulito”. “Questa stagione finora è stata di alti e bassi per me. Le prime gare sono state difficili, poi siamo migliorati tanto e ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Si ricomincia a fare sul serio in F1 e il Mondiale 2022 riprende il suo incedere dal celebre tracciato di Spa-Francorchamps. Sulla pista delle Ardenne, la Ferrari si augura di apprendere dai suoi errori, commessi nella prima parte dell’annata, per non ripeterli nella seconda. La sfida mondiale è molto complicata perché Red Bull e l’olandese Max Verstappen si sono dimostrati decisamente più consistenti. E’ la prospettiva dello spagnolo, desideroso di replicare quanto fatto a Silverstone (Gran Bretagna) su un circuito su cui per un motivo o per l’altro è sempre accaduto qualcosa di negativo. Proverà l’iberico a sfatare il tabù, sperando di avere un weekend “pulito”. “Questafinora è stata diper me. Le prime gare sono state difficili, poi siamo migliorati tanto e ...

