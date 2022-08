Boban | “Sarà la Champions League più bella di sempre”

infoitsport : Boban: 'Tonali e Leao? La consacrazione è senza tempo. Quest'anno sarà l'anno di Bennacer' - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: Boban: “La scorsa stagione mi sono divertito, spero che sarà un altro Campionato così. Ibra? E’ unico” @ACMilanInside_… - PassioneMilan3 : Boban: “La scorsa stagione mi sono divertito, spero che sarà un altro Campionato così. Ibra? E’ unico”… - PSGInMyBlood : RT @Redinel7: @mirkonicolino Dite a questo lecchino.... che il calcio del popolo è il PSG ,Sity ????? Tranquillo boban fra due o tre anni l… - Redinel7 : @mirkonicolino Dite a questo lecchino.... che il calcio del popolo è il PSG ,Sity ????? Tranquillo boban fra due o… -

: "La prossimala miglior Champions League di sempre" .: "La Superlega progetto assurdo, non esisterà mai" .: "Ibrahimovic non fa bene a continuare" .: "La prossima...Intervistaparla della Champions League che sta per partire e anche della Serie A. Domani i sorteggi a Istanbul:la Champions più bella di sempre 'Sì, ma per me tutte le Champions ...