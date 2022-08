(Di giovedì 25 agosto 2022) Un dramma ha colpito nelle ore centrali del 25 agosto 2022 le cittadine di: un uomo di mezz’età ha perso la vita presso l’Ontanese (nel territorio del Comune di) per un malore improvviso . Nulla hanno potuto i soccorsi, tempestivamente sopraggiunti, se non costatare il decesso. La vittima Ad essere protagonista del terribile accadimento di cronaca – in narrazione – è, un appassionato di ciclismo. Le esequie L’ultimo saluto al 51enne verrà dato presso il Convento dialle ore 15 del 26 agosto 2022. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Artena – Lariano, addio ad Andrea Ciafrei -

