Alessandra Matteuzzi, la Procura: «Non è un caso di malagiustizia». Cartabia chiede accertamenti degli ispettori (Di giovedì 25 agosto 2022) «In questa vicenda non si può affatto parlare di malagiustizia». Lo dice al Gr1 il Procuratore di Bologna Giuseppe Amato, sulla morte di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 agosto 2022) «In questa vicenda non si può affatto parlare di». Lo dice al Gr1 iltore di Bologna Giuseppe Amato, sulla morte di, uccisa dall'ex...

