Aereo prende fuoco dopo il decollo: panico a bordo, il video-choc | Guarda (Di giovedì 25 agosto 2022) Paura e panico su un volo decollato dal Messico e diretto negli Stati Uniti. Pochi minuti dopo la partenza si è scatenato l'inferno a bordo, con i passeggeri che hanno iniziato a piangere e pregare: la situazione sembrava drammatica, dato che a un certo punto dal motore destro dell'Aereo sono iniziate a uscire delle fiamme. L'equipaggio è stato allertato quando l'Aereo si trovava a oltre 15mila metri da terra ed è riuscito a invertire la rotta, effettuando un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Guadalajara. Per fortuna la vicenda si è conclusa con un enorme spavento per i 186 passeggeri a bordo, ma nessuno si è fatto male. Alcuni viaggiatori hanno riferito di aver sentito il suono di un'esplosione, dopodiché sono iniziate a essere visibili delle fiamme.

