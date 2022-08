WWE: Ora è ufficiale, a Worlds Collide sarà Breakker vs Bate per l’unificazione dei titoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Serata di conferme per Tyler Bate, al primo assaggio di NXT 2.0. Il campione di NXT UK ha ottenuto buone risposte per quello che sarà il suo stint nel roster americano. Prima di tutto ha avuto ciò che sperava: a Worlds Collide la sua cintura e quella di Bron Breakker saranno in palio in un match di unificazione. I due hanno firmato il contratto a fine puntata. Ma durante la puntata stessa, il britannico ha superato di slancio Von Wagner con una facilità impressionante. Segno che l’incontro per i titoli sarà difficile da decifrare. La vittoria su Wagner Bop! Bang! SPINNY BOI!#TylerBate picks up a huge win on the way to #NXTWorldsCollide! #WWENXT pic.twitter.com/8KsT6xtQrm— WWE (@WWE) August 24, 2022 Il ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 24 agosto 2022) Serata di conferme per Tyler, al primo assaggio di NXT 2.0. Il campione di NXT UK ha ottenuto buone risposte per quello cheil suo stint nel roster americano. Prima di tutto ha avuto ciò che sperava: ala sua cintura e quella di Bronsaranno in palio in un match di unificazione. I due hanno firmato il contratto a fine puntata. Ma durante la puntata stessa, il britannico ha superato di slancio Von Wagner con una facilità impressionante. Segno che l’incontro per idifficile da decifrare. La vittoria su Wagner Bop! Bang! SPINNY BOI!#Tylerpicks up a huge win on the way to #NXT! #WWENXT pic.twitter.com/8KsT6xtQrm— WWE (@WWE) August 24, 2022 Il ...

