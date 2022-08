Vaccino covid, studio: può causare miocardite giovani in 10 casi su 100mila (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute)() - Il Vaccino del covid 19 in dieci casi su centomila può provocare nella popolazione di giovani compresa tra i 16 e i 30 anni un'infiammazione del cuore. E' quanto emerge da uno studio del Cardiocenter dell'ospedale Niguarda di Milano. "Il rischio di una miocardite da Vaccino - spiega Enrico Ammirati, cardiologo del Cardiocenter di Niguarda, sostenuto dalla fondazione De Gasperis - è reale ma non è chiaro se e quanto dipenda da fattori individuali. La fascia di età interessata, infatti, è quella che normalmente non viene sottoposta a vaccinazioni e stiamo cercando di capire se la concentrazione di casi in questa fascia di età possa dipendere ad esempio da fattori ormonali e non solo nello specifico dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute)() - Ildel19 in diecisu centomila può provocare nella popolazione dicompresa tra i 16 e i 30 anni un'infiammazione del cuore. E' quanto emerge da unodel Cardiocenter dell'ospedale Niguarda di Milano. "Il rischio di unada- spiega Enrico Ammirati, cardiologo del Cardiocenter di Niguarda, sostenuto dalla fondazione De Gasperis - è reale ma non è chiaro se e quanto dipenda da fattori individuali. La fascia di età interessata, infatti, è quella che normalmente non viene sottoposta a vaccinazioni e stiamo cercando di capire se la concentrazione diin questa fascia di età possa dipendere ad esempio da fattori ormonali e non solo nello specifico dal ...

MediasetTgcom24 : Usa, Covid: Casa Bianca prepara campagna per quarta dose di vaccino #covid - Corriere : Positivo il ceo di Pfizer Bourla: «Ho ricevuto 4 dosi di vaccino» - AurelianoStingi : Una bellissima notizia in questa giornata di festa, la MHRA ( corrispettivo UK di FDA o EMA) ha approvato il vaccin… - Sina_Getlost987 : Ma come si può dopo due anni di covid, uno di vaccino e 4 dosi, che ci sia ancora qualche sfigato con notevoli live… - BoopLucy : RT @intuslegens: Sta emergendo drammaticamente che coloro che, dai media, pilotavano il covid, screditando le cure, sponsorizzando la repre… -