Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo a Rimini in apertura un lunghissimo e fragoroso applauso della auditorium della fiera accolto questa mattina alla riva del presidente del consiglio Mario Draghi vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali per combattere e costruite giovani siete la speranza della politica ha detto draghi aprendo il suo intervento anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l’Italia all’Europa con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il ritorno della guerra recensioni su Taiwan la congiuntura economica ha segnato da una profonda incertezza e l’infrazione pesa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie imprese poi premere invitato tutti ad andare a votare sono convinto che il prossimo governo di qualunque colore Sara ...