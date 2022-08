Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.824 casi e 3 decessi. A Roma 798 contagi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 1.824 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I ricoverati sono 655 (-25), 39 le terapie intensive (+1) e 7.673 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. Nel dettaglio, questi i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 308 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 232 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 137 i nuovi casi e 1 decesso. Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 1.824 i nuovida Coronavirus, 24 agosto 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3. I ricoverati sono 655 (-25), 39 le terapie intensive (+1) e 7.673 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. Nel dettaglio, questi i numeri delle24 ore. Asl1: sono 258 i nuovie 1 decesso. Asl2: sono 308 i nuovie 1 decesso. Asl3: sono 232 i nuovie 0 i. Asl4: sono 119 i nuovie 0 i. Asl5: sono 137 i nuovie 1 decesso. Asl ...

