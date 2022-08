Ucraina, 26 attacchi russi in Donetsk in 24 ore | Biden annuncia aiuti a Kiev per quasi 3 miliardi di dollari (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente Zelensky: 'Ci batteremo fino alla fine'. Il Papa e l'omicidio Dugina: 'Innocenti pagano i costi della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente Zelensky: 'Ci batteremo fino alla fine'. Il Papa e l'omicidio Dugina: 'Innocenti pagano i costi della ...

sole24ore : Ucraina, Draghi: 'Russia ponga fine ad occupazione e attacchi a civili' - Il Sole 24 ORE - repubblica : Ucraina, Zelensky nell'anniversario dell'indipendenza: 'Combatteremo fino alla fine'. Attacchi a Zaporizhzhia - TgLa7 : 31 anni fa il paese conquistava l'indipendenza, ma non ci saranno celebrazioni pubbliche per il timore di attacchi… - peterborto : Attacchi militari vicino a un enorme complesso nucleare in Ucraina. E il diritto internazionale non contempla un di… - VedeleAngela : RT @LBasemi: ??????????????????Riassumiamo brevemente: Nikolaev, Kharkov, Dnipro, Zaporozhya e altre Città ucraine sono sotto INCESSANTI e mai vis… -