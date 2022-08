Terremoto: Berlusconi, 'terminare ricostruzione e rafforzare territorio con Pnrr' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Il Terremoto del 24 agosto 2016 ha segnato un'altra tragedia per l'Italia. Oggi, il mio pensiero va alle centinaia di vittime e a tutte le famiglie che, alle 3.36 di quella notte, hanno visto la loro vita cambiare per sempre. A sei anni da quel disastro, lo Stato deve assumersi la responsabilità di terminare la ricostruzione delle zone colpite e, al tempo stesso, deve consolidare l'intero territorio nazionale, cogliendo l'incredibile opportunità offerta dal Pnnr". Lo scrive sui social Silvio Berlusconi. "Il nostro Paese -aggiunge- deve fare numerosi passi in avanti nella prevenzione dei rischi sismici e ideologici, attraverso la realizzazione di infrastrutture più moderne e anche l'ammodernamento degli edifici pubblici e privati, abolendo le lungaggini burocratiche che, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Ildel 24 agosto 2016 ha segnato un'altra tragedia per l'Italia. Oggi, il mio pensiero va alle centinaia di vittime e a tutte le famiglie che, alle 3.36 di quella notte, hanno visto la loro vita cambiare per sempre. A sei anni da quel disastro, lo Stato deve assumersi la responsabilità diladelle zone colpite e, al tempo stesso, deve consolidare l'interonazionale, cogliendo l'incredibile opportunità offerta dal Pnnr". Lo scrive sui social Silvio. "Il nostro Paese -aggiunge- deve fare numerosi passi in avanti nella prevenzione dei rischi sismici e ideologici, attraverso la realizzazione di infrastrutture più moderne e anche l'ammodernamento degli edifici pubblici e privati, abolendo le lungaggini burocratiche che, ...

berlusconi : Il #terremoto del 24 agosto 2016 ha segnato un’altra tragedia per l’Italia. Oggi, il mio pensiero va alle centinai… - alecittadino : RT @berlusconi: Il #terremoto del 24 agosto 2016 ha segnato un’altra tragedia per l’Italia. Oggi, il mio pensiero va alle centinaia di vit… - Galapagos_78 : @berlusconi Quindi la priorità rimane il Ponte sullo stretto. I sopravvissuti possono rimanere nelle casette della… - pitzalid : RT @berlusconi: Il #terremoto del 24 agosto 2016 ha segnato un’altra tragedia per l’Italia. Oggi, il mio pensiero va alle centinaia di vit… - lucaberni99 : RT @berlusconi: Il #terremoto del 24 agosto 2016 ha segnato un’altra tragedia per l’Italia. Oggi, il mio pensiero va alle centinaia di vit… -