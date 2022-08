Spalletti: "Ndombele con il gol ha dimostrato le sue qualità" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli batte 3 - 0 la Juve Stabia in un'esibizione soprattutto per il tanto pubblico presente che ha potuto ammirare tutti i nuovi e acclamare anche il primo gol in maglia azzurra per Ndombele . ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli batte 3 - 0 la Juve Stabia in un'esibizione soprattutto per il tanto pubblico presente che ha potuto ammirare tutti i nuovi e acclamare anche il primo gol in maglia azzurra per. ...

DiMarzio : #SerieC | La @ssjuvestabiaspa regge un tempo al 'Maradona' nell'amichevole contro il @sscnapoli, e crolla solo nel… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Raspadori può offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Ndombele l’ho immaginato sin da s… - mirkocalemme : Date a #Spalletti Keylor, Ndombele e Raspadori e il #Napoli quest'anno vi farà divertire. - Pasqual01350178 : @CozzAndrea Non escludo jn cc a tre con ndombele anguissa e zielu ( o raspadore da fantasista) Ti manca un vero reg… - zazoomblog : Spalletti: “Qualcuno non è ancora in condizione” poi il commento su Raspadori Simeone e Ndombele - #Spalletti: #“Q… -