Sorteggio gironi Champions League 2022 2023 domani in tv | data | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere inildeidella. Terminata la fase dei preliminari, è tutto pronto per dare il via ufficiale alla competizione per club più prestigiosa, con le formazioni più importanti d’Europa pronte a sfidarsi per provare ad aggiudicarsi la coppa dalle grandi orecchie. Al via per l’Italia il Milan, che torna in fascia 1 dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, la Juventus (seconda fascia), Inter e Napoli (terza fascia). L’appuntamento per l’attesoche si terrà a Istanbul è fissato a partire dalle ore 18:00 di giovedì 25 agosto; la cerimonia sarà visibile intv su Sky Sport24, oltre che in ...