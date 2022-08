Smartworking: cosa cambia dal 1 Settembre (Di mercoledì 24 agosto 2022) Facendo seguito al Decreto Semplificazioni pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale, un decreto ministeriale del Ministro del Lavoro Andrea Orlando mette a regime lo Smartworking, modalità di lavoro agile, da remoto, utilizzato nel contesto emergenziale della pandemia da Covid-19. In particolare, dal prossimo 1 Settembre, il lavoratore che voglia adottare una modalità di lavoro mista, tra Smartworking e in presenza, dovrà firmare un accordo individuale con il datore di lavoro, il quale poi dovrà comunicare al Ministero del Lavoro, ed esclusivamente per via telematica, la lista dei lavoratori che hanno firmato l’accordo sul lavoro agile, accordo che dovrà contenere anche le date di inizio e cessazione del regime di Smartworking. Coloro che, invece, non avranno firmato l’accordo lavoreranno esclusivamente in ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 agosto 2022) Facendo seguito al Decreto Semplificazioni pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale, un decreto ministeriale del Ministro del Lavoro Andrea Orlando mette a regime lo, modalità di lavoro agile, da remoto, utilizzato nel contesto emergenziale della pandemia da Covid-19. In particolare, dal prossimo 1, il lavoratore che voglia adottare una modalità di lavoro mista, trae in presenza, dovrà firmare un accordo individuale con il datore di lavoro, il quale poi dovrà comunicare al Ministero del Lavoro, ed esclusivamente per via telematica, la lista dei lavoratori che hanno firmato l’accordo sul lavoro agile, accordo che dovrà contenere anche le date di inizio e cessazione del regime di. Coloro che, invece, non avranno firmato l’accordo lavoreranno esclusivamente in ...

