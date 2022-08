Sarri aspetta Sergej e Luis stelle della Lazio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rebus centrocampo, il problema è proprio lì. La Lazio a caccia di certezze dopo due partite in chiaroscuro contro avversari di buon livello (Bologna e Torino) che hanno evidenziato gli stenti del reparto incensato negli anni passati. Attacco a parte, la linea mediana Milinkovic-Leiva-Luis Alberto ha incantato durante il regno di Inzaghi e, anche nella scorsa stagione con Sarri, è stata una risorsa fondamentale. Per carità, ci si è arrivati gradualmente, il mago spagnolo aveva avuto difficoltà a trovare il posto in squadra ma, nel girone di ritorno, anche con l'ingresso di Cataldi la coppia Sergej-Luis è stata la chiave, insieme con Immobile, per il quinto posto finale. Ora tanti dubbi anche per i propositi di fuga dello spagnolo poi abortiti per l'assenza dell'agognata offerta da Siviglia. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rebus centrocampo, il problema è proprio lì. Laa caccia di certezze dopo due partite in chiaroscuro contro avversari di buon livello (Bologna e Torino) che hanno evidenziato gli stenti del reparto incensato negli anni passati. Attacco a parte, la linea mediana Milinkovic-Leiva-Alberto ha incantato durante il regno di Inzaghi e, anche nella scorsa stagione con, è stata una risorsa fondamentale. Per carità, ci si è arrivati gradualmente, il mago spagnolo aveva avuto difficoltà a trovare il posto in squadra ma, nel girone di ritorno, anche con l'ingresso di Cataldi la coppiaè stata la chiave, insieme con Immobile, per il quinto posto finale. Ora tanti dubbi anche per i propositi di fuga dello spagnolo poi abortiti per l'assenza dell'agognata offerta da Siviglia. ...

