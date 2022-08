(Di mercoledì 24 agosto 2022). Quello di ieri pomeriggio, in vial Selce, nella zona dilotti, è stato davvero un frangente di pura follia durato, per di più, alcune ore., oggetti contundenti esono stati lanciati dalla finestra verso i poliziotti e i vigili del fuoco intervenuti sul posto. E poi, ancora, lecon coltelli e bombola del gas aperta in appartamento. Assalto allal Selce I protagonisti di questa disdicevole vicenda sono stati due individui, padre e figlio di 59 e 27 anni, finiti a processo per resistenza a pubblico ufficiale per quelle che il giudice del tribunale diha definito “gravi violenze e pericolosissime condotte”. La dinamica degli avvenimenti I fatti hanno preso il ...

Roma, si barricano in casa e assaltano la Polizia: lancio di vasi e acqua bollente sugli agenti, poi le minacce armati di coltello Roma. Quello di ieri pomeriggio, in via Casal Selce, nella zona di Casalotti, è stato davvero un frangente di pura follia durato, per di più, alcune ore. Vasi, oggetti contundenti e acqua bollente son ...