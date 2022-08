Pavarotti, posata la stella sulla Walk of fame a Hollywood (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Brilla la stella di Luciano Pavarotti sulla Walk of fame. Al 7065 di Hollywood Boulevard si è tenuta la cerimonia di posa della stella dedicata al grande tenore, cerimonia che ha dato il via alle celebrazioni dal titolo “Luciano Pavarotti, la stella” in programma oggi e domani a Los Angeles, curate e prodotte dalla casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Brilla ladi Lucianoof. Al 7065 diBoulevard si è tenuta la cerimonia di posa delladedicata al grande tenore, cerimonia che ha dato il via alle celebrazioni dal titolo “Luciano, la” in programma oggi e domani a Los Angeles, curate e prodotte dalla casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

