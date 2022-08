Oroscopo Settembre | Acquario

Leggi su lifeandpeople

21 gennaio – 19 febbraio Frizzanti, trascinanti, energici, elettrizzanti. Illuminate e rendete speciale la vita di chi vi sta accanto perché sapete trasmettere gioia, voglia di vivere. Emanate sensazioni e vibrazioni positive. Con Marte e Mercurio che vi danno la carica, siete pieni di energia e di voglia di fare, è un periodo eccellente per la professione e per la realizzazione di sogni antichi, stanchi di star chiusi in un cassetto. Impegni e obiettivi li organizzate in modo perfetto, in campo amoroso invece c'è un po' di confusione ma Saturno vi aiuta a distinguere la persona giusta dagli incontri sbagliati e a concentrarvi sulle priorità del cuore.