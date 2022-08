Napoli, vittoria in amichevole contro la Juve Stabia: in gol anche Ndombele (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli ha presentato la squadra e poi ha effettuato una partita amichevole contro la Juve Stabia al Maradona Il Napoli ha presentato la squadra e poi ha effettuato una partita amichevole contro la Juve Stabia al Maradona. La squadra di Spalletti ha vinto per 3-0 con le reti di Ndombele, Ambrosino e Zerbin. Un modo per la squadra per tenere alta la concentrazione e la condizione in vista dei prossimi impegni. anche i meno impiegati e gli ultimi arrivati in campo per accelerare il processo di inserimento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilha presentato la squadra e poi ha effettuato una partitalaal Maradona Ilha presentato la squadra e poi ha effettuato una partitalaal Maradona. La squadra di Spalletti ha vinto per 3-0 con le reti di, Ambrosino e Zerbin. Un modo per la squadra per tenere alta la concentrazione e la condizione in vista dei prossimi impegni.i meno impiegati e gli ultimi arrivati in campo per accelerare il processo di inserimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

