Laura Pausini, la foto sul web fa impazzire tutti | Pazzesca (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è una foto di Laura Pausini che ha lasciato di stucco i suoi numerosi fan: avete visto di che cosa si tratta? Incredibile, guardate con attenzione. La celebre cantante non manca mai di catturare tutta l’attenzione su di sé. Per questa volta lo ha fatto con uno scatto che non ha lasciato indifferente nessuno, avete L'articolo Laura Pausini, la foto sul web fa impazzire tutti Pazzesca chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è unadiche ha lasciato di stucco i suoi numerosi fan: avete visto di che cosa si tratta? Incredibile, guardate con attenzione. La celebre cantante non manca mai di catturare tutta l’attenzione su di sé. Per questa volta lo ha fatto con uno scatto che non ha lasciato indifferente nessuno, avete L'articolo, lasul web fachemusica.it.

tabisca74 : RT @lavocedellapau: Questo mash up laura pausini x green day è la cosa più bella che sentirete oggi. - Cicciastella1 : @stocazzzzzo ?? ?? ?? ?? La follitudineeeeee... Non più la solitudine di Laura Pausini ?????? - radiocalabriafm : LAURA PAUSINI - NON HO MAI SMESSO - KssyaBritto : RT @lavocedellapau: Questo mash up laura pausini x green day è la cosa più bella che sentirete oggi. - Parr_Bartolomeo : Festa del Patrono – Pauzero Band – Tributo a Laura Pausini e Renato Zero: The post Festa del Patrono – Pauzero Band… -