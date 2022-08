La storia dello SPID, tra meriti e programmi futuri | RAM – La rete a memoria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Se in Italia oggi riusciamo ad accedere a tutta una serie di servizi della Pubblica Amministrazione e dei privati che scelgono di aderire dovendo fare giusto qualche click, lo dobbiamo allo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il sistema unico di accesso con identità digitale sta contribuendo a risolvere moltissimi problemi a partire dalla necessità, per questioni di sicurezza, di avere password diverse per ogni servizio digitale fornito dalla PA a cui possiamo accedere. Abbiamo scelto di parlare della storia dello SPID – da come è nato a come si sta sviluppando fino ai progetti per il futuro – con il suo ideatore, Stefano Quintarelli. Imprenditore e informatico italiano, Quintarelli è stato deputato tra il 2013 e il 2018 avendo la possibilità – come ha raccontato ai microfoni di Giornalettismo – di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Se in Italia oggi riusciamo ad accedere a tutta una serie di servizi della Pubblica Amministrazione e dei privati che scelgono di aderire dovendo fare giusto qualche click, lo dobbiamo allo(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il sistema unico di accesso con identità digitale sta contribuendo a risolvere moltissimi problemi a partire dalla necessità, per questioni di sicurezza, di avere password diverse per ogni servizio digitale fornito dalla PA a cui possiamo accedere. Abbiamo scelto di parlare della– da come è nato a come si sta sviluppando fino ai progetti per il futuro – con il suo ideatore, Stefano Quintarelli. Imprenditore e informatico italiano, Quintarelli è stato deputato tra il 2013 e il 2018 avendo la possibilità – come ha raccontato ai microfoni di Giornalettismo – di ...

