Inter, dopo la quasi cessioni si lavora al rinnovo di Skriniar (Di mercoledì 24 agosto 2022) Skriniar non parte e adesso all'Inter si pensa al rinnovo: lo slovacco spera di pareggiare gli ingaggi di Lautaro e Brozovic dopo la mancata cessione, all'Inter si lavora per il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Skriniar è pronto a legarsi ancora di più all'Inter, ma c'è da discutere delle cifre. Attualmente il difensore neroazzurro prende 3.8 milioni l'anno. Considerato che l'offerta del PSG era di 9 milioni l'anno più bonus, lo slovacco spera di pareggiare i contratti di Lautaro Martinez e Brozovic, ovvero gli unici due calciatori in rosa – escluso Lukaku – a prendere più di 6 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

