Il video dello stupro di Piacenza e la vittima eterna di quella atrocità mostrata a tutti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Giorgia Meloni non si rende conto delle conseguenze delle sue azioni e delle sue parole. Cancella singolarità e dolore perché sogna un futuro abitato solo da persone «sane e determinate» Leggi su lastampa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Giorgia Meloni non si rende conto delle conseguenze delle sue azioni e delle sue parole. Cancella singolarità e dolore perché sogna un futuro abitato solo da persone «sane e determinate»

Giorgiolaporta : Avete strumentalizzato il corpicino esanime di un bimbo siriano di 3 anni per aprire un evento di partito e ora fat… - pietroraffa : 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima… - TommasoTurci : Mister #Alvini torna sul campo. All’Olimpico non c’è più nessuno, ma lui vuole fare un video dello stadio senza ess… - MarcoAcco68 : RT @anna_salvaje: Dice Giorgia Meloni che non ha ragione di scusarsi per avere pubblicato il video dello stupro a Piacenza perché ha condiv… - PierluigiVinai : RT @SuperQuarkRai: La puntata finale di #Superquark si apre con “Gli ultimi ghiacciai” di Marco Visalberghi, un documentario fortemente vol… -