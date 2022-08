FIGC al lavoro per diminuire la presenza di stranieri in Serie A

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Lavuole limitare gliinA La mancata qualificazione dell’Italia di Mancini al Mondiale in Qatar che si giocherà il prossimo novembre ha riportato in auge il dibattito sull’utilizzo di pochi italiani nel nostro campionato. Argomento questo ripreso negli ultimi giorni dal presidente dellaGabriele Gravina che vuole ‘limitare’ ladei giocatoriinA. Come sottolinea La Stampa, il numero uno dellafa riferimento all’elenco che i club devono consegnare prima del via dellaA. Dalla stagione 2016/17 laapplica alla lettera la norma UEFA che da anni in Europa regolamenta l’iscrizione dei calciatori nelle liste presentate dalle squadre che partecipano ...