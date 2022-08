Fedez svela cosa non può fare più dopo l’operazione: come sta ora e cosa deve controllare tutti i giorni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Qualche mese fa, Fedez ha subito un pesante intervento per la rimozione di un cancro al pancreas. In una serie di domande dei fan su Instagram, il rapper ha deciso di svelare qualcosa in più sulle sue condizioni di salute. Ma come sta davvero Fedez dopo l’operazione? cosa deve controllare? E quali sono le sue reali condizioni. LEGGI ANCHE :– Fedez, il bellissimo gesto dopo l’operazione: ‘Stiamo organizzando con il primario che mi ha operato’ Fedez: come sta dopo l’operazione e cosa deve ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 agosto 2022) Qualche mese fa,ha subito un pesante intervento per la rimozione di un cancro al pancreas. In una serie di domande dei fan su Instagram, il rapper ha deciso dire qualin più sulle sue condizioni di salute. Masta davvero? E quali sono le sue reali condizioni. LEGGI ANCHE :–, il bellissimo gesto: ‘Stiamo organizzando con il primario che mi ha operato’sta...

IsaeChia : Fedez svela perché è entusiasta del suo ritorno a #XFactor. E a proposito di un fratellino per Leone e Vittoria… I… - calciepugnii : si okay tutto molto bello l’incontrò fedez e leclerc ma io voglio sapere com’è andata chi ha contattato chi come ha… -