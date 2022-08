Fabio Testi spiega perché fare l’amore a 81 anni è meglio di prima (Di mercoledì 24 agosto 2022) l’amore non tiene conto dell’età. E Fabio Testi lo dimostra. L’attore è noto per i suoi trascorsi sentimentali con donne anche molto belle e famose. Ora in un’intervista per Nuovo Tv Testi fa sapere di essere ancora decisamente attivo tra le lenzuola. E per chi si chiedesse com’è abbandonarsi ai piaceri di Afrodite anche nella terza età, il diretto interessato spiega: “Com’è fare l’amore a 81 anni? Forse è meglio di quando ne avevo 40, perché si affinano i sensi”. Nelle scorse settimane Fabio Testi aveva parlato delle sue ultime storie: “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata”. Attualmente invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022)non tiene conto dell’età. Elo dimostra. L’attore è noto per i suoi trascorsi sentimentali con donne anche molto belle e famose. Ora in un’intervista per Nuovo Tvfa sapere di essere ancora decisamente attivo tra le lenzuola. E per chi si chiedesse com’è abbandonarsi ai piaceri di Afrodite anche nella terza età, il diretto interessato: “Com’èa 81? Forse èdi quando ne avevo 40,si affinano i sensi”. Nelle scorse settimaneaveva parlato delle sue ultime storie: “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata”. Attualmente invece ...

