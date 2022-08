Di Battista: 'Presidenti del Consiglio come Draghi soffiano sul fuoco della guerra' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ora leggo queste parole sconsiderate dette da chi preferisce ossequiare Washington piuttosto che fare gli interessi italiani ed europei. Dire "la lotta per la Crimea fa parte della lotta per la ... Leggi su agenpress (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ora leggo queste parole sconsiderate dette da chi preferisce ossequiare Washington piuttosto che fare gli interessi italiani ed europei. Dire "la lotta per la Crimea fa partelotta per la ...

Agenpress : Di Battista: 'Presidenti del Consiglio come Draghi soffiano sul fuoco della guerra' - DisAllineato2 : RT @LBasemi: Qua ci sono Presidenti del Consiglio come Draghi che soffiano sul fuoco della guerra e che ricevono standing ovation per le co… - LBasemi : Qua ci sono Presidenti del Consiglio come Draghi che soffiano sul fuoco della guerra e che ricevono standing ovatio… - Clac66 : RT @ValdeseChiesa: Alle 13:30 incontro stampa sull'#assembleasinodo2022 #BMV che chiude oggi #23agosto (continua 'solo' il #sinodovaldese),… - MilanoValdese : RT @ValdeseChiesa: Alle 13:30 incontro stampa sull'#assembleasinodo2022 #BMV che chiude oggi #23agosto (continua 'solo' il #sinodovaldese),… -