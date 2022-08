Ballando con le Stelle | svelato il cast della nuova edizione

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildicon leA ottobre parte ufficialmente su Rai 1 ladicon le, attesissima da tutti i fan del talent show. Ancora una volta alla conduzione ci sarà Milly Carlucci, e di certo le aspettative non verranno deluse. In queste ore intanto Giuseppe Candela su Il L'articolo proviene da Novella 2000.

GiusCandela : ECCO I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE: Iva Zanicchi Nino D’Angelo Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Mar… - Novella_2000 : Ballando con le Stelle: svelato il cast completo della nuova edizione - trashalgia : ??ANTICIPAZIONI ?? Ecco il cast di #BALLANDOCONLESTELLE Qui i dettagli ?? - CheDonnait : Novità bomba per #ballandoconlestelle - rep_roma : Il no-vax Enrico Montesano nel cast di Ballando con le stelle [aggiornamento delle 12:18] -

A 2 mesi dal lancio della nuova edizione dello show di Milly Carlucci , ecco svelati i nomi dei concorrenti: dopo la conferma della presenza di Iva Zanicchi , aLe Stelle ci sarà anche Nino D'Angelo , ma non solo. Nino D'Angelo e Iva Zanicchi aLe Stelle L'anteprimai nomi dei concorrenti arriva dal Fatto Quotidiano che riprende ...Secondo Il Fatto Quotidiano, il social chef è in trattativa avanzatale Stelle e tutto fa presupporre che alla fine firmerà il contratto. Per chi non lo sapesse è il compagno di ...Ballando con le Stelle: svelati tutti (o quasi) i nomi dei concorrenti che scenderanno in pista dal prossimo 8 ottobre 2022 Ballando con le Stelle: svelati tutti (o quasi) i nomi dei concorrenti che ...Svelato il cast completo della nuova edizione di Ballando con le Stelle: ecco i concorrenti. A ottobre parte ufficialmente su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, attesissima da tutti i ...