Vuelta a España 2022, Mads Pedersen: “Roglic è stato il più forte; sono qui per vincere la maglia verde” (Di martedì 23 agosto 2022) Il lavoro di squadra della Trek-Segafredo ha portato Mads Pedersen a giocarsi la vittoria fino all’ultimo, duellando di fatto con Primoz Roglic, che ha avuto però la meglio nel finale in volata. Gli ultimi metri in salita sono stati parecchio duri a detta del danese, e in queste circostanze è difficile riuscire a battere lo sloveno. Pedersen ha provato a giocarsi le sue carte, grazie anche all’ottimo lavoro del compagno di squadra Kenny Elissonde che fino agli ultimi cento metri era davanti a lui a trainarlo, ad aiutarlo per arrivare nelle migliori condizioni possibili sul traguardo. Tuttavia, non è bastato: Roglic è stato superiore, come affermato dallo stesso danese. Di seguito, le dichiarazioni del corridore danese rilasciate a caldo al termine ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Il lavoro di squadra della Trek-Segafredo ha portatoa giocarsi la vittoria fino all’ultimo, duellando di fatto con Primoz, che ha avuto però la meglio nel finale in volata. Gli ultimi metri in salitastati parecchio duri a detta del danese, e in queste circostanze è difficile riuscire a battere lo sloveno.ha provato a giocarsi le sue carte, grazie anche all’ottimo lavoro del compagno di squadra Kenny Elissonde che fino agli ultimi cento metri era davanti a lui a trainarlo, ad aiutarlo per arrivare nelle migliori condizioni possibili sul traguardo. Tuttavia, non è basuperiore, come affermato dallo stesso danese. Di seguito, le dichiarazioni del corridore danese rilasciate a caldo al termine ...

