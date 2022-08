Ultime Notizie – Jova Beach Party a Viareggio | Procura apre fascicolo per danno ambientale

(Di martedì 23 agosto 2022) Ladi Lucca ha aperto unconoscitivo sul, il concerto previsto sulla spiaggia del Muraglione ail 2 e il 3 settembre. Ilè contro ignoti e nessuno al momento è iscritto sul registro degli indagati. L’ipotesi di indagine è quella del. L’inchiesta è stata aperta dalladopo che un’associazione ambientalista a presentato un esposto per un presunto danneggiamento delle vegetazione che costeggia la spiaggia. L’Arpat ha fatto sapere con una relazione che “la spiaggia del Muraglione non è habitat naturale”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - zazoomblog : Ultime Notizie – Scuola Letta: “Obbligo fino alla maturità”. E la platea mugugna – Video - #Ultime #Notizie… - AdalucDe : RT @Miti_Vigliero: Contestazione della platea del Meeting di Cl ad Enrico Letta (Pd) quando al dibattito tra i leader propone l’estensione… -

Il Sole 24 ORE

È diventato l'idolo dei social network . Dal suo account Instagram l'attore non si tiene piu' e dice la sua su tutti, influencer 'cafoni' compesi. Anche oggi Christian ha regalato attimi di ...Nelleore la showgirl ha postato una foto in cui si vedono i due stretti in un tenero abbraccio e nella didascalia ha scritto: 'Che altro aggiungere' . Quello vissuto da Belen negli ultimi ... Elezioni ultime notizie. Salvini: sanzioni alla Russia Serve una riflessione. Letta: non dare segni ... In questa stagione, nel campionato costruttori, la casa di Tokyo ha raccolto appena nove punti nelle ultime quattro gare e addirittura nel campionato piloti il più avanti in classifica è ancora ...Angelo Villari, ormai ex segretario provinciale del Partito democratico, racconta i dissidi interni e spiega perché ha scelto Cateno De Luca.