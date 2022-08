Ucraina, Salvini: “Valutiamo l’utilità delle sanzioni” (Di martedì 23 agosto 2022) RIMINI – “Sulle sanzioni alla Russia” si devono guardare i numeri. “Io chiedo semplicemente di valutare l’utilità di questo strumento”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un dibattito dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà al Meeting di Rimini. “Guardiamo i numeri – ha detto Salvini – Teoricamente dovrebbero colpire il sanzionato e costringerlo a fermarsi. I numeri delle banche centrali ci dicono che nei primi sei mesi di quest’anno è successo l’esatto contrario: l’avanzo commerciale della Russia nei primi 6 mesi è di 70 miliardi di dollari. E’ il primo esempio della storia in cui il sanzionato ci guadagna”. “Io chiedo semplicemente di valutare l’utilità di questo strumento – ha aggiunto – Perché se funziona andiamo avanti, ma se funziona al ... Leggi su lopinionista (Di martedì 23 agosto 2022) RIMINI – “Sullealla Russia” si devono guardare i numeri. “Io chiedo semplicemente di valutaredi questo strumento”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a margine di un dibattito dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà al Meeting di Rimini. “Guardiamo i numeri – ha detto– Teoricamente dovrebbero colpire il sanzionato e costringerlo a fermarsi. I numeribanche centrali ci dicono che nei primi sei mesi di quest’anno è successo l’esatto contrario: l’avanzo commerciale della Russia nei primi 6 mesi è di 70 miliardi di dollari. E’ il primo esempio della storia in cui il sanzionato ci guadagna”. “Io chiedo semplicemente di valutaredi questo strumento – ha aggiunto – Perché se funziona andiamo avanti, ma se funziona al ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Salvini al Meeting: 'L'Ucraina? La collocazione internazionale dell'Italia non cambia. Le sanzioni… - bendellavedova : #Medvedev ripropone il ricatto putiniano: gas in cambio di un Governo amico che ribalti le politiche di Draghi di s… - Lopinionista : Ucraina, Salvini: 'Valutiamo l'utilità delle sanzioni' - RenzoLaBianca : Salvini: Sull'Ucraina, 'il governo Lega-centrodestra farà quello che gli altri Paesi liberi, democratici e occident… - francescosepe16 : @borghi_claudio Sì ma non bastano le chiacchiere!! Salvini predica bene e razzola male visto che ha votato per armi… -