Star Wars: Harry Styles smentisce le voci sul possibile debutto nel franchise (Di martedì 23 agosto 2022) Harry Styles ha detto la sua sulle voci che lo vedrebbero vicino all'ottenimento di una parte in un progetto connesso all'Universo di Star Wars. Nel panorama cinematografico le voci circolano in fretta e tra queste, qualche giorno fa, ne è emersa una riguardante un possibile debutto di Harry Styles nel mondo di Star Wars, prontamente smentita dall'attore, il quale ha raccontato ai microfoni di Rolling Stone: "Questa è la prima volta che ne sento parlare." "Nella musica c'è una risposta immediata a quello che fai. Finisci una canzone e la gente applaude. Quando stai girando una scena e dicono 'taglia', una parte di te si aspetta che tutti inizino ad applaudire, ma nessuno lo fa..."

