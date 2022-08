Roma, Capello punta su Matic: 'A Mourinho non serve un altro centrocampista' (Di martedì 23 agosto 2022) Roma - "Un nuovo centrocampista per la Roma? Non credo che Mourinho ne abbia bisogno. Fossi in lui non mi preoccuperei" . Fabio Capello , ultimo allenatore ad aver vinto lo scudetto nella capitale ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 agosto 2022)- "Un nuovoper la? Non credo chene abbia bisogno. Fossi in lui non mi preoccuperei" . Fabio, ultimo allenatore ad aver vinto lo scudetto nella capitale ...

