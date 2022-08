Quando il principe Harry sarà a Londra, il fratello William volerà a New York (Di martedì 23 agosto 2022) A settembre il principe William andrà in America per un summit in vista della prossima edizione dell'Earthshot Prize, la cui cerimonia di premiazione si terrà a Boston. Proprio in quei giorni il fratello Harry sarà in Europa con la moglie Meghan. E così, come si prevedeva, nemmeno questa volta, si incontreranno Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) A settembre ilandrà in America per un summit in vista della prossima edizione dell'Earthshot Prize, la cui cerimonia di premiazione si terrà a Boston. Proprio in quei giorni ilin Europa con la moglie Meghan. E così, come si prevedeva, nemmeno questa volta, si incontreranno

