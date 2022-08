Napoli-Juve Stabia diretta anche sui canali social della SSCN, i dettagli (Di martedì 23 agosto 2022) Il Napoli giocherà in amichevole con la Juve Stabia mercoledì 24 agosto, la sfida sarà trasmessa in diretta sui canali social del Napoli. Il club azzurro ha messo in campo un’ottima operazione per i tifosi, dato che l’amichevole Napoli-Juve Stabia potrà essere vista gratuitamente allo stadio. Napoli-Juve Stabia: su Facebook Ma le sorprese per il popolo azzurro non finiscono qui, perché per coloro che non possono recarsi allo stadio Diego Armando Maradona, l’amichevole tra il Napoli e la Juve Stabia potrà essere vista in diretta streaming anche sulla pagina facebook del ... Leggi su napolipiu (Di martedì 23 agosto 2022) Ilgiocherà in amichevole con lamercoledì 24 agosto, la sfida sarà trasmessa insuidel. Il club azzurro ha messo in campo un’ottima operazione per i tifosi, dato che l’amichevolepotrà essere vista gratuitamente allo stadio.: su Facebook Ma le sorprese per il popolo azzurro non finiscono qui, perché per coloro che non possono recarsi allo stadio Diego Armando Maradona, l’amichevole tra ile lapotrà essere vista instreamingsulla pagina facebook del ...

sscnapoli : ?? Mercoledì alle 18:00 amichevole Napoli-Juve Stabia. Tutti al Maradona per la presentazione del nuovo Napoli ?? - sscnapoli : ?? Domani, a partire dalle 17:50, segui in diretta sulla nostra pagina Facebook l’amichevole Napoli-Juve Stabia. ??… - DiMarzio : Domani si giocherà @sscnapoli-@ssjuvestabiaspa al Maradona: tutte le info su come ottenere il diritto d'accesso gra… - NapoliCalciogol : RT @sscnapoli: ?? Domani, a partire dalle 17:50, segui in diretta sulla nostra pagina Facebook l’amichevole Napoli-Juve Stabia. ?? https://t… - napolipiucom : Napoli-Juve Stabia diretta anche sui canali social della SSCN, i dettagli #CalcioNapoli #NapoliJuveStabia… -