Matrimonio bianco: scelta condivisa o relazione finita? (Di martedì 23 agosto 2022) Ogni relazione, di qualsiasi entità essa sia, conosce delle logiche che sono tutte sue e di nessun altro. Alcune di queste sono incomprensibili per chi le guarda dall’esterno, eppure queste non sono altro che la conseguenza diretta di un accordo tra le parti. Certo è che capita, più ti quanto possiamo immaginare, che spesso queste scelte vengano subite più che condivise, ma anche in questo caso i motivi sono così personali e soggettivi che possono sfuggire alle logiche degli altri. E questo è, sicuramente, il caso del Matrimonio bianco. Un’unione, questa, che all’apparenza sembra come tutte le altre ma che in realtà rinuncia in maniera quasi totalitaria alla fisicità. Può esserci l’amore, il rispetto e la complicità, possono esserci le tenerezze e gli abbracci, così come la fedeltà e la collaborazione, o non esserci affatto. Quello che ... Leggi su dilei (Di martedì 23 agosto 2022) Ogni, di qualsiasi entità essa sia, conosce delle logiche che sono tutte sue e di nessun altro. Alcune di queste sono incomprensibili per chi le guarda dall’esterno, eppure queste non sono altro che la conseguenza diretta di un accordo tra le parti. Certo è che capita, più ti quanto possiamo immaginare, che spesso queste scelte vengano subite più che condivise, ma anche in questo caso i motivi sono così personali e soggettivi che possono sfuggire alle logiche degli altri. E questo è, sicuramente, il caso del. Un’unione, questa, che all’apparenza sembra come tutte le altre ma che in realtà rinuncia in maniera quasi totalitaria alla fisicità. Può esserci l’amore, il rispetto e la complicità, possono esserci le tenerezze e gli abbracci, così come la fedeltà e la collaborazione, o non esserci affatto. Quello che ...

