Lazza, l'album Sirio resta in vetta: record dell'ultimo decennio (Di martedì 23 agosto 2022) Il disco del rapper milanese si conferma al vertice della classifica FIMI per la quattordicesima settimana (non consecutiva): l’ultimo a raggiungere un simile risultato in Italia è stato Vasco Rossi nel 2011, che arrivò a diciannove settimane Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) Il disco del rapper milanese si conferma al verticea classifica FIMI per la quattordicesima settimana (non consecutiva): l’a raggiungere un simile risultato in Italia è stato Vasco Rossi nel 2011, che arrivò a diciannove settimane

