Lavori sulla Roma-Fiumicino: dal 24 agosto al 5 settembre chiuso un tratto della A91 (Di martedì 23 agosto 2022) Fiumicino – Su richiesta Comune di Roma, dalle 22.00 di mercoledì 24 agosto, sarà chiusa in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00, l'autostrada A91 Roma Fiumicino in direzione Roma, all'altezza dell'uscita Magliana, per consentire i Lavori di manutenzione sul ponte della Magliana. Il traffico in direzione Roma sarà pertanto deviato sull'uscita "Via della Magliana", all'altezza del km 1,600, e proseguirà su viabilità comunale. Per il traffico diretto verso l'Eur sarà altresì possibile immettersi sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare e utilizzare le uscite 28 "Via del Mare – Ostiense" o 26 "Pontina" in direzione Roma centro. La chiusura sarà in vigore fino a lunedì 5 ...

