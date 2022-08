Heidi Klum alla figlia Leni in partenza per il college: «È giunto il momento di spiccare il volo» (Di martedì 23 agosto 2022) La modella ha affidato ai social un tenero messaggio per la primogenita, che ha scelto di lasciare la California per studiare a New York. «È eccitata per il prossimo capitolo della sua vita, ma il mio cuore sarà triste», ha confidato la madre nel corso di un'intervista Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) La modella ha affidato ai social un tenero messaggio per la primogenita, che ha scelto di lasciare la California per studiare a New York. «È eccitata per il prossimo capitolo della sua vita, ma il mio cuore sarà triste», ha confidato la madre nel corso di un'intervista

RegalinoV : Heidi Klum: “Non ho intenzione di cambiare look. A 80 anni metterò ancora la minigonna” - redazionerumors : Durante la presentazione della nuova stagione di Making the Cut, Heidi Klum ha parlato anche del suo stile, dichiar… - epizeusi : Criticare (giustamente) la Meloni usando foto in cui non è venuta particolarmente bene è una mossa un po' meschina.… - FQMagazineit : Heidi Klum: “Mi vesto come a 20 anni e metterò la minigonna anche a 80” - HristinaNicola1 : RT @zazoomblog: Heidi Klum rivelazioni choc: “Per rimanere giovane bevo il sangue di mio marito” - #Heidi #rivelazioni #choc: #rimanere h… -