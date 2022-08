GF Vip, Manuel Bortuzzo fa un annuncio importante (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo un lungo silenzio social e dopo le voci che lo vorrebbero fidanzato con una certa Angelica (voci che non ha commentato), Manuel Bortuzzo è intervenuto su Instagram per far sapere che non intende più condividere col pubblico la sua vita privata e per dare un importante annuncio, quello del ritorno alle gare. Al momento, ha fatto sapere il nuotatore ex vippone del Grande Fratello Vip 6, tutte le sue forze saranno concentrate sulla partecipazione alle prossime Olimpiadi, quelle 2024. E noi facciamo a Manuel Bortuzzo un grande in bocca al lupo da parte di tutta la redazione! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Patrizia De Blanck: “Il diavolo ha cercato di impossessarsi della mia anima” GF ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo un lungo silenzio social e dopo le voci che lo vorrebbero fidanzato con una certa Angelica (voci che non ha commentato),è intervenuto su Instagram per far sapere che non intende più condividere col pubblico la sua vita privata e per dare un, quello del ritorno alle gare. Al momento, ha fatto sapere il nuotatore ex vippone del Grande Fratello Vip 6, tutte le sue forze saranno concentrate sulla partecipazione alle prossime Olimpiadi, quelle 2024. E noi facciamo aun grande in bocca al lupo da parte di tutta la redazione! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Patrizia De Blanck: “Il diavolo ha cercato di impossessarsi della mia anima” GF ...

