Fiorentina, è fatta per Barak: arriva in prestito dal Verona (Di martedì 23 agosto 2022) La lunga rincorsa della Fiorentina ad Antonin Barak dell'Hellas Verona è arrivata alla conclusione. C'è l'accordo tra i due club per il trasferimento del calciatore ceco in maglia viola. Un'operazione in prestito con diritto di riscatto – che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive – per una cifra complessiva di 10 milioni di euro più 2 di bonus. Nelle prossime ore verranno formalizzati gli accordi, tra i due club e con il calciatore, azioni propedeutiche alla chiusura definitiva dell'operazione. Vincenzo Italiano così potrà contare sul centrocampista tanto richiesto in questa sessione di calciomercato. Un profilo su cui il club viola lavorava da tempo, dopo le ottime stagioni con la maglia dell'Hellas Verona. Uno dei migliori in Serie A

