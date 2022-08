Energia, Medugno (Assocarta): “Razionamento gas non ci spaventa” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Le imprese italiane dell’industria della carta sono pronte ad affrontare un eventuale Razionamento delle forniture di gas il prossimo inverno. Ma chiedono chiarezza e dettagli sul piano del governo per far fronte a eventuali carenze nell’approvvigionamento di gas, in modo da programmare la propria attività. Ma nell’immediato l’appello del settore è per l’introduzione di un tetto al prezzo a livello europeo e, viste le nuove condizioni proibitive chieste dai fornitori, l’introduzione di una garanzia statale sui contratti di fornitura del gas. “Il Razionamento o l’ottimizzazione del consumo di gas non spaventa le imprese del nostro settore”, dice all’Adnkronos Massimo Medugno, direttore generale di Assocarta. L’industria energivora della carta, con una filiera che vale 25 miliardi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Le imprese italiane dell’industria della carta sono pronte ad affrontare un eventualedelle forniture di gas il prossimo inverno. Ma chiedono chiarezza e dettagli sul piano del governo per far fronte a eventuali carenze nell’approvvigionamento di gas, in modo da programmare la propria attività. Ma nell’immediato l’appello del settore è per l’introduzione di un tetto al prezzo a livello europeo e, viste le nuove condizioni proibitive chieste dai fornitori, l’introduzione di una garanzia statale sui contratti di fornitura del gas. “Ilo l’ottimizzazione del consumo di gas nonle imprese del nostro settore”, dice all’Adnkronos Massimo, direttore generale di. L’industria energivora della carta, con una filiera che vale 25 miliardi di ...

