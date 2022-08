Elezioni | Meloni | ' ho espresso solidarietà a vittima | non devo scusarmi'

(Di martedì 23 agosto 2022) Ancona, 23 ago. (Adnkronos) - "Non ho ragioni dise non per aver. Ho pubblicato una cosa che stava già sui siti, che aveva pubblicato la stampa. Avete chiesto ai quotidiani che hanno pubblicato il video se intendono scusarsi?" Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ai giornalisti ad Ancona a proposito del video sullo stupro a Piacenza.

fattoquotidiano : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… - NicolaPorro : ?? Oggi iniziamo con i ritratti di @DelpapaMax nello 'speciale elezioni'. Imperdibile Max su Enrico #Letta ???? - Adnkronos : ”Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è irrispettoso”. - Maurizi89669463 : RT @amichiru91: Fino all'elezioni del 25 settembre, OGNI VOLTA CHE SI COMMENTA alleghiamo l'immagine dei partiti i cui membri ci hanno inf… - giannipo : RT @di_reddito: Apprezzate la Meloni. Si è resa conto che potrebbe vincere le elezioni e governare l'Italia. Poi scopre che tra i suoi i mi… -

L'Indro

Professor Ernesto Galli della Loggia, mi dia un giudizio su questa campagna elettorale: noiosa, desolante, in fondo prevedibile. Scelga l'aggettivo. Noiosissima nelle sue forme, anche perché il ...' Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e dell'eco mediatica, senza rispetto per la sofferenza di chi patisce una turpe ... Elezioni 2022: da Lollo a Meloni, la propaganda che infinocchia — L'Indro Avete chiesto ai quotidiani che hanno pubblicato il video se intendono scusarsi” Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ai giornalisti ad Ancona a proposito del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...