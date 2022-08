Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte di quella per liberare il vostro Paese” (Di martedì 23 agosto 2022) “La Russia deve porre fine alla sua occupazione illegale, ai suoi attacchi brutali contro i civili disarmati. L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina. Siamo con voi nella vostra lotta per resistere all’invasione russa, per ripristinare l’integrità territoriale dell’Ucraina, per proteggere la vostra democrazia e la vostra indipendenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla conferenza per la Crimea in corso in Ucraina. “L’Italia sostiene senza tentennamenti questa iniziativa e l’Ucraina. – ha continuato Draghi – L’Italia ha sempre condannato l’occupazione della Crimea e siamo preoccupati per il peggioramento dei diritti umani nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) “La Russia deve porre fine alla sua occupazione illegale, ai suoi attacchi brutali contro i civili disarmati.. Siamo con voi nella vostraper resistere all’invasione russa, per ripristinare l’integrità territoriale del, per proteggere la vostra democrazia e la vostra indipendenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla conferenza per lain corso in Ucraina. “sostiene senza tentennamenti questa iniziativa e. – ha continuatoha sempre condannato l’occupazione dellae siamo preoccupati per il peggioramento dei diritti umani nella ...

SoniaLaVera : RT @fattoquotidiano: Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liberare… - chattie00 : @fattoquotidiano Sono più le volte che #Draghi si è rivolto a Zelensky di quante si sia rivolto agli italiani in d… - carlosantaroni2 : RT @universo_astro: @smodest Gli elettori del terzo polo si aspettano un governo ispirato a Draghi, atlantista, europeista, filo-Ucraino, a… - 62rosse : RT @fattoquotidiano: Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liberare… - SoniaLaVera : RT @ilmessaggeroit: #crimea, Zelensky: «La vittoria passa per la riconquista». Draghi: «Continueremo a sostenere l'#ucraina» -