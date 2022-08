Caltagirone | violenza sessuale su un 13enne | arrestati due uomini e una donna

(Di martedì 23 agosto 2022) Due, di 41 e 49 anni, e una, di 44, sono statida carabinieri del nucleo Operativo della compagnia dicon l’accusa, a vario titolo, dinei confronti di un minorenne. La vittima, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto 14 anni. L’indagine ha preso avvio proprio da una sua denuncia, l’8 agosto. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, è stato costretto a subire abusi e ad assistere a rapporti sessuali nella casa di uno dei tre adulti, sottoposti poi a misura cautelare. Qualche giorno dopo, dopo aver riferito l’accaduto ai propri cari, ilsi è convinto a sporgere una dettagliata denuncia. Nei confronti dei tre indagati militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal giudice ...

himeralive : Due uomini, di 41 e 49 anni, e una donna, di 44, sono stati arrestati da carabinieri del nucleo Operativo della com… - palermo24h : Violenza sessuale su un ragazzino, tre arresti a Caltagirone - palermo24h : Violenza sessuale su un ragazzino a Caltagirone: in carcere 2 uomini e 1 donna - franconemarisa : Violenza sessuale su un ragazzino, tre arresti a Caltagirone - infoitinterno : Violenza sessuale su un minorenne, tre arresti a Caltagirone -

...ancora compiuto 14 anni Due uomini di 41 e 49 anni e una donna di 44 sono stati arrestati da carabinieri del nucleo Operativo della compagnia dicon l'accusa, a vario titolo, di...Due uomini, di 41 e 49 anni, e una donna, di 44, sono stati arrestati da carabinieri del nucleo Operativo della compagnia dicon l'accusa, a vario titolo, disessuale nei confronti di un minorenne. Il bambino non aveva ancora compiuto 14 anni al momento dei fatti. Nei confronti dei tre indagati militari ...Ha subito abusi sessuali ed è stato costretto ad assistere a rapporti. Incubo per un ragazzino di neanche 14 anni, abusato dai parenti. Per la vicenda due uomini di 41 e 49 anni e una donna di 44 sono ...CATANIA. Due uomini, di 41 e 49 anni, e una donna, di 44, sono stati arrestati da carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Caltagirone con l’accusa, a vario titolo, di violenza sessuale nei ...