Bernardeschi | “Quali sono le differenze tra MLS e Serie A” | poi svela il motivo dell’addio alla Juve

A seguito del pareggio fra Sampdoria e Juventus è intervenuto ai microfoni di DAZN l'ex centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi. Il centrocampista classe '94 si è trasferito in estate al Toronto FC insieme a Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, andando ad creare una vera e propria colonia italiana nella compagine canadese. Intervista Bernardeschi DAZN Alle domande di Pierluigi Pardo riguardo al tasso di difficoltà della MLS Bernardeschi ha risposto senza peli sulla lingua: "Ovviamente sono più indietro di noi dal punto di vista tattico ma l'intensità è veramente alta." "E' molto impegnativa dal punto di vista fisico. Abbiamo avuto un bell'impatto anche se partivamo da una posizione bassa in classifica." Il centrocampista della Nazionale è stato anche ...

