Balneazione | Nappi Lega | “Programmazione ambientale su depuratori e scarichi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La stagione turistica per la penisola sorrentina è ancora nel pieno del suo svolgimento eppure da Sorrento a Vico Equense negli ultimi giorni abbiamo assistito al balletto dei divieti imposti e poi revocati sulladi questo tratto di costa. I dati dell’Arpac di queste ultime ore evidenziano forte criticità nelle acque antistanti Meta e Vico Equense, tanto che il sindaco della prima cittadina ha deciso di firmare il divieto dinella zona denominata del Purgatorio. Tutto questo, come di consueto, andrà a ricadere sulle attività che vivono di turismo, dai lidi balneari alle strutture ricettive. D’altro canto, è impossibile pensare di mettere a rischio la salute dei bagnanti. Ciò che occorre è una seriache faccia in modo che i ...