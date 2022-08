Arriva Pechino Express 2022 gratis in tv: ecco dove vederlo (Di martedì 23 agosto 2022) Pechino Express è un programma amatissimo fin dal suo esordio, tuttavia lo spostamento sulla pay tv ha condizionato gli ascolti, che quest’anno non sono Arrivati nemmeno al 3% per puntata. Sebbene i dati streaming siano migliori, moltissimi telespettatori non hanno potuto seguire il reality show condotto da Costantino Della Gherardesca per via del costo d’abbonamento. Adesso tutte queste persone potranno finalmente vederlo sulla televisione in chiaro. Leggi anche: ecco le coppie di Pechino Express 2022 Pechino Express 2022 gratis in televisione: ecco dove vederlo Il reality show nato in Rai e ora acquistato da Sky quest’anno ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 agosto 2022)è un programma amatissimo fin dal suo esordio, tuttavia lo spostamento sulla pay tv ha condizionato gli ascolti, che quest’anno non sonoti nemmeno al 3% per puntata. Sebbene i dati streaming siano migliori, moltissimi telespettatori non hanno potuto seguire il reality show condotto da Costantino Della Gherardesca per via del costo d’abbonamento. Adesso tutte queste persone potranno finalmentesulla televisione in chiaro. Leggi anche:le coppie diin televisione:Il reality show nato in Rai e ora acquistato da Sky quest’anno ha ...

