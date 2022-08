Agguato ad Afragola | uomo ferito con quattro colpi di pistola

NapoliToday : #Cronaca #Afragola Afragola a mano armata: quattro colpi di pistola per un 44enne -

NapoliToday

Hanno tentato di assaltare un negozio di computer e accessori elettronici ad, in provincia di Napoli, armati di pistola e pronti per la fuga con uno scooter. Non ... Leggi anchea ...... l'sos dei residenti e la realtà dei bimbi: 'Mamma torno a casa che qui sparano sempre'...di Caivano scomparso il 4 ottobre e ritrovato morto ammazzato i n una campagna tra Acerra e... Afragola a mano armata: quattro colpi di pistola per un 44enne Secondo le prime riscostruzioni la vittima sarebbe stata ferita in via Cantariello. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non è in pericolo di vita ...