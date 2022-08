A Paestum “Il poeta che non sa parlare” (Di martedì 23 agosto 2022) di Monica De Santis Dopo il trionfale debutto nella sua Napoli lo scorso 21 luglio e l’abbraccio con il suo pubblico in giro per la penisola con un tour estivo che sta toccando meravigliose location italiane magiche e ricche di storia, Nino D’Angelo autore di “Nu Jeans e ‘na Maglietta”, “madre di tutte le canzoni neomelodiche” torna in Campania con ‘Il poeta che non sa parlare – Tour Estate 2022’. Gaetano D’Angelo, detto Nino, primo di sei figli è dunque atteso questa sera, alla Clouds Arena dei Tempi di Paestum. Ricchissima la scaletta, con brani cult come ‘Senza giacca e cravatta’, ‘Jesce sole’, ‘Pop corn e patatine’, ‘Chiara’, nonché alcuni brani del suo ultimo album come ‘Voglio parlà sulo d’ammore’ e ‘Cattivo penziero’. “Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Il poeta che non sa ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 agosto 2022) di Monica De Santis Dopo il trionfale debutto nella sua Napoli lo scorso 21 luglio e l’abbraccio con il suo pubblico in giro per la penisola con un tour estivo che sta toccando meravigliose location italiane magiche e ricche di storia, Nino D’Angelo autore di “Nu Jeans e ‘na Maglietta”, “madre di tutte le canzoni neomelodiche” torna in Campania con ‘Ilche non sa– Tour Estate 2022’. Gaetano D’Angelo, detto Nino, primo di sei figli è dunque atteso questa sera, alla Clouds Arena dei Tempi di. Ricchissima la scaletta, con brani cult come ‘Senza giacca e cravatta’, ‘Jesce sole’, ‘Pop corn e patatine’, ‘Chiara’, nonché alcuni brani del suo ultimo album come ‘Voglio parlà sulo d’ammore’ e ‘Cattivo penziero’. “Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Ilche non sa ...

